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Roadwolf

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24 ноя 2021 : 		 ROADWOLF на Napalm Records
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ROADWOLF на Napalm Records



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Napalm Records сообщили о подписании контракта с группой ROADWOLF

«Мы с нетерпением ждем этого сотрудничества и очень рады объединить усилия с мощным Napalm Records! Это правильный шаг в нужное время, чтобы вывести историю ROADWOLF на новый уровень. Будьте уверены, новый материал встряхнет вас и поразит мир со всей мощью австрийского двойного удара!»

Austria's ROADWOLF Sign Worldwide Deal With Napalm Records



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