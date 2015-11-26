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ROADWOLF на Napalm Records
Napalm Records сообщили о подписании контракта с группой ROADWOLF
«Мы с нетерпением ждем этого сотрудничества и очень рады объединить усилия с мощным Napalm Records! Это правильный шаг в нужное время, чтобы вывести историю ROADWOLF на новый уровень. Будьте уверены, новый материал встряхнет вас и поразит мир со всей мощью австрийского двойного удара!»
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