сегодня



Новое видео ROADWOLF



"Midnight Lightning", новое видео группы ROADWOLF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Midnight Lightning, выходящего 19 мая на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1LP Gatefold Violet Transparent (limited to 300 worldwide)

- 1LP Gatefold BLACK (limited to 500 copies worldwide)

- CD Digipak

- Music Cassette Neon Orange Transparent (limited to 100 copies) - Napalm Records Shop exclusively

- Digital Album



Трек-лист:



"On The Run"

"Midnight Lightning"

"Mark Of The Devil"

"Supernatural"

"High Under Pressure"

"Sons Of The Golden Horde"

"Don’t Deliver Us From Evil"

"Running Out Of Time"

"Savage Child"

"Isolated Hearts" http://www.roadwolf.at/







+0 -0



просмотров: 200