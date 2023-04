сегодня



Видео с текстом от ROADWOLF



ROADWOLF опубликовали официальное видео с текстом на песню “Supernatural”, которая взята из альбома Midnight Lightning, выходящего 19 мая на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1LP Gatefold Violet Transparent (limited to 300 worldwide)

- 1LP Gatefold BLACK (limited to 500 copies worldwide)

- CD Digipak

- Music Cassette Neon Orange Transparent (limited to 100 copies) - Napalm Records Shop exclusively

- Digital Album



Трек-лист:



"On The Run"

"Midnight Lightning"

"Mark Of The Devil"

"Supernatural"

"High Under Pressure"

"Sons Of The Golden Horde"

"Don’t Deliver Us From Evil"

"Running Out Of Time"

"Savage Child"

"Isolated Hearts"







