сегодня



BLOODYWOOD : «Нас хотели многие, поэтому сделаем всё сами!»



BLOODYWOOD выпустят собственными силами 18 февраля дебютную пластинку "Rakshak".



«Эта работа воплощает то, кем мы являемся и во что верим. Хотя к нам проявили интерес несколько лейблов, мы решили остаться независимыми и представить нашу музыку в её самой правдивой и честной форме. Нам очень повезло получить поддержку от всех вас, и мы надеемся оправдать всё то, что вы сделали для нас, посредством этого альбома. Он был написан с учётом ваших пожеланий и всех тех историй, которыми вы делились с нами через DM, электронные письма и, когда нам повезло, лично. Мы очень хотим, чтобы песни этого альбома нашли отклик у вас на личном уровне, помогли вам прожить ваш день и укрепили вас перед тем, что ждёт вас в будущем».

</div>





+2 -0



просмотров: 218

