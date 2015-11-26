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Bloodywood

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Новое видео BLOODYWOOD



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"Aaj", новое видео группы BLOODYWOOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rakshak", выходящего 18 февраля.

Трек-лист:

"Gaddaar"
"Aaj"
"Zanjeero Se"
"Machi Bhasad" (Album Version)
"Dana-Dan"
"Jee Veerey" (Album Version)
"Endurant" (Album Version)
"Yaad" (Album Version)
"BSDK.exe"
"Chakh Le"

India's BLOODYWOOD Release New Single / Video



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Jotun


26 янв 2022, 17:38		Хоть бы с полноформатом не обосрались.

xRReth


26 янв 2022, 19:53		Эта тема выгодно отличается от предыдущих в лучшую сторону, как по мне.

Хоть бы с полноформатом не обосрались. (2)


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