Новое видео BLOODYWOOD

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Bloodywood
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"Dana-Dan", новое видео группы BLOODYWOOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rakshak", выходящего 18 февраля.
Трек-лист:
"Gaddaar"
"Aaj"
"Zanjeero Se"
"Machi Bhasad" (Album Version)
"Dana-Dan"
"Jee Veerey" (Album Version)
"Endurant" (Album Version)
"Yaad" (Album Version)
"BSDK.exe"
"Chakh Le"
+2
-2
(
5
)
gravitgroove
18 фев 2022, 20:56
То, во что может превратится Kartikeya
Jotun
18 фев 2022, 21:21
Пока лучшая песня альбома.
xRReth
18 фев 2022, 22:19
>>> То, во что может превратится Kartikeya
Когда у Арсафеса лишние струны на гитарах поотсыхают - может быть
>>> Пока лучшая песня альбома
Данунах, Aaj и Yaad на том же уровне как минимум
Альбом пушка, на мой предвзятый взгляд. Не обосрались
Suicide333Poly
18 фев 2022, 22:37
однодневная хайп тумба-юмба, через год про которую никто и не вспомнит. В Новой Зеландии похожая фолковая хрень есть, лучше бы еврейчики с пейсами отплясывали
Jotun
18 фев 2022, 22:58
"Альбом пушка, на мой предвзятый взгляд. Не обосрались"
Да вообще заебатый, наслушаться не могу.
"однодневная хайп тумба-юмба, через год про которую никто и не вспомнит. В Новой Зеландии похожая фолковая хрень есть"
Во-первых, уже пять лет как помнят. Во-вторых, если ты их сейчас на полном серьёзе с криворучками из Tangaroa сравнил, то это пиздец. Жди кучи слоновьего навоза на своём пороге.
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просмотров: 380
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gravitgroove
Jotun
xRReth
Когда у Арсафеса лишние струны на гитарах поотсыхают - может быть
>>> Пока лучшая песня альбома
Данунах, Aaj и Yaad на том же уровне как минимум
Альбом пушка, на мой предвзятый взгляд. Не обосрались
Suicide333Poly
Jotun
Да вообще заебатый, наслушаться не могу.
"однодневная хайп тумба-юмба, через год про которую никто и не вспомнит. В Новой Зеландии похожая фолковая хрень есть"
Во-первых, уже пять лет как помнят. Во-вторых, если ты их сейчас на полном серьёзе с криворучками из Tangaroa сравнил, то это пиздец. Жди кучи слоновьего навоза на своём пороге.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).