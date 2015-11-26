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Новое видео BLOODYWOOD



"Dana-Dan", новое видео группы BLOODYWOOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rakshak", выходящего 18 февраля.



Трек-лист:



"Gaddaar"

"Aaj"

"Zanjeero Se"

"Machi Bhasad" (Album Version)

"Dana-Dan"

"Jee Veerey" (Album Version)

"Endurant" (Album Version)

"Yaad" (Album Version)

"BSDK.exe"

"Chakh Le"







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