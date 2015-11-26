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Bloodywood

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Новое видео BLOODYWOOD



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"Dana-Dan", новое видео группы BLOODYWOOD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rakshak", выходящего 18 февраля.

Трек-лист:

"Gaddaar"
"Aaj"
"Zanjeero Se"
"Machi Bhasad" (Album Version)
"Dana-Dan"
"Jee Veerey" (Album Version)
"Endurant" (Album Version)
"Yaad" (Album Version)
"BSDK.exe"
"Chakh Le"




Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 5 )
18 фев 2022, 20:56
То, во что может превратится Kartikeya
18 фев 2022, 21:21
Пока лучшая песня альбома.
18 фев 2022, 22:19
>>> То, во что может превратится Kartikeya
Когда у Арсафеса лишние струны на гитарах поотсыхают - может быть

>>> Пока лучшая песня альбома
Данунах, Aaj и Yaad на том же уровне как минимум

Альбом пушка, на мой предвзятый взгляд. Не обосрались
18 фев 2022, 22:37
однодневная хайп тумба-юмба, через год про которую никто и не вспомнит. В Новой Зеландии похожая фолковая хрень есть, лучше бы еврейчики с пейсами отплясывали
18 фев 2022, 22:58
"Альбом пушка, на мой предвзятый взгляд. Не обосрались"
Да вообще заебатый, наслушаться не могу.
"однодневная хайп тумба-юмба, через год про которую никто и не вспомнит. В Новой Зеландии похожая фолковая хрень есть"
Во-первых, уже пять лет как помнят. Во-вторых, если ты их сейчас на полном серьёзе с криворучками из Tangaroa сравнил, то это пиздец. Жди кучи слоновьего навоза на своём пороге.


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