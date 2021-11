сегодня



Новое видео MESSA



"Pilgrim", новое видео MESSA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Close", выход которого намечен на 11 марта.



Трек-лист:



01. Suspended

02. Dark Horse

03. Orphalese

04. Rubedo

05. Hollow

06. Pilgrim

07. 0-2

08. If You Want Her To Be Taken

09. Leffotrak

10. Serving Him







+0 -0



просмотров: 231