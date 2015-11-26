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Новое видео MESSA
"Pilgrim", новое видео MESSA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Close", выход которого намечен на 11 марта.
Трек-лист:
01. Suspended
02. Dark Horse
03. Orphalese
04. Rubedo
05. Hollow
06. Pilgrim
07. 0-2
08. If You Want Her To Be Taken
09. Leffotrak
10. Serving Him
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