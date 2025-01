сегодня



Новое видео MESSA



“At Races”, новое видео группы MESSA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Spin, выходящего 11 апреля на Metal Blade Records в следующих вариантах:



– White (US)

– 180g Black (EU)

– Night Blue Marbled (EU – Ltd. 1000)

– Clear/Black Splatter (EU – Ltd. 500)

– Pic-LP (EU Roadburn Exclusive – Ltd. 300)

– Alternate Cover – Crystal Clear (EU Band Exclusive – Ltd. 500)

– Alternate Cover – Silver/Black Splatter (EU – Ltd. 500)



“Void Meridian”

“At Races”

“Fire On The Roof”

“Immolation”

“The Dress”

“Reveal”

“Thicker Blood” https://messaproject.bandcamp.com/







