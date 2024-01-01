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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 29
*Новое видео DREAM THEATER 22
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 17
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
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MESSA на Metal Blade Records



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Metal Blade Records сообщили о заключении контракта с группой MESSA.

«Мы рады сообщить, что присоединились к легендарному лейблу Metal Blade Records. Мы очень рады стать частью невероятного наследия этого лейбла и украсить его каталог своей музыкой. С 1982 года Metal Blade выводит на авансцену фундаментальных металлистов, и попасть в реестр этого лейбла - большая честь для нас. Нам не терпится поделиться некоторыми деталями того, над чем мы работаем! А пока приходите на наши концерты!»

ItalyвЂ™s MESSA Signs To Metal Blade Records




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