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MESSA на Metal Blade Records



Metal Blade Records сообщили о заключении контракта с группой MESSA.



«Мы рады сообщить, что присоединились к легендарному лейблу Metal Blade Records. Мы очень рады стать частью невероятного наследия этого лейбла и украсить его каталог своей музыкой. С 1982 года Metal Blade выводит на авансцену фундаментальных металлистов, и попасть в реестр этого лейбла - большая честь для нас. Нам не терпится поделиться некоторыми деталями того, над чем мы работаем! А пока приходите на наши концерты!»







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