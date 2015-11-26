|
|
|
все новости группы
|
сегодня
ON THORNS I LAY сменили вокалиста
ON THORNS I LAY опубликовали следующее сообщение:
«Спустя 29 лет мы хотели бы сообщить вам, что Stefanos Kintzoglou больше не является вокалистом группы ON THORNS I LAY по причинам личного характера. Мы хотели бы поблагодарить его за его помощь все эти годы и пожелать ему всего наилучшего в будущем.
Группа находится в наиболее творческом периоде, с сильным составом, поэтому мы продолжаем работать сильнее, чем когда-либо, готовя новый альбом, который выйдет через несколько месяцев, и дадим множество концертов по всей Европе и Греции.
Итак... Пожалуйста, поприветствуйте нашего нового фронтмена Petros'a Miliadis'a! Вы можете получить небольшое представление о вокальных записях в видео ниже... До скорой встречи!»
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).