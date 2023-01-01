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OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке»
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по
OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке»
46
Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE...
26
TED NUGENT был изгнан из Еблобука
22
TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH
20
PARADISE LOST завершили перезапись Icon
18
все новости группы
On Thorns I Lay
Греция
Doom Metal
http://www.onthornsilay.com
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/On-Thorns-I-Lay/127449013972697
29 авг 2023
:
Видео с текстом от ON THORNS I LAY
27 июл 2023
:
Видео с текстом от ON THORNS I LAY
13 май 2023
:
ON THORNS I LAY на Season of Mist
30 ноя 2021
:
ON THORNS I LAY сменили вокалиста
22 окт 2018
:
Видео с текстом от ON THORNS I LAY
13 мар 2018
:
Новый альбом ON THORNS I LAY доступен для прослушивания целиком
19 фев 2018
:
Новое видео ON THORNS I LAY
1 фев 2018
:
Новая песня ON THORNS I LAY
1 янв 2018
:
Видео с текстом от ON THORNS I LAY
7 дек 2017
:
ON THORNS I LAY подписали контракт с Alone Records
30 июл 2015
:
Новое видео ON THORNS I LAY
29 авг 2023
Видео с текстом от ON THORNS I LAY
"Fallen From Grace", официальное видео с текстом от ON THORNS I LAY, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "On Thorns I Lay", выход которого намечен на 13 октября.
http://www.onthornsilay.com
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Сообщений нет