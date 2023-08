29 авг 2023



Видео с текстом от ON THORNS I LAY



"Fallen From Grace", официальное видео с текстом от ON THORNS I LAY, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "On Thorns I Lay", выход которого намечен на 13 октября. http://www.onthornsilay.com







просмотров: 249