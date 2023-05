13 май 2023



ON THORNS I LAY на Season of Mist



ON THORNS I LAY заключили соглашение с Season of Mist:



«Мы с гордостью сообщаем о подписании контракта с Season Of Mist, одним из лучших металл-лейблов! Это большая честь для нас, так как мы не можем представить себе более подходящего места для выпуска нашего грядущего и лучшего альбома в нашей карьере на данный момент» http://www.onthornsilay.com





