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New Horizon

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Новая песня NEW HORIZON



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"We Unite", новая песня группы NEW HORIZON, в состав которой входят бывшие коллеги по H.E.A.T. Erik Grönwall и Jona Tee, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома , выход которого запланирован на 2022 год. В качестве гостей в записи материала принимали участие Robban Bäck (Mustasch), Sam Totman (DragonForce), Love Magnusson (Dynazty), Dave Dalone (H.E.A.T), Niko Vuorela (Temple Balls) и Laucha Figueroa.

NEW HORIZON Feat. Former H.E.A.T. Bandmates ERIK GRГ–NWALL And JONA TEE Release Debut Single "We Unite"; Audio



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