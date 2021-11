сегодня



Новая песня NEW HORIZON



"We Unite", новая песня группы NEW HORIZON, в состав которой входят бывшие коллеги по H.E.A.T. Erik Grönwall и Jona Tee, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома , выход которого запланирован на 2022 год. В качестве гостей в записи материала принимали участие Robban Bäck (Mustasch), Sam Totman (DragonForce), Love Magnusson (Dynazty), Dave Dalone (H.E.A.T), Niko Vuorela (Temple Balls) и Laucha Figueroa.







+0 -0



просмотров: 58