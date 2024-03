сегодня



Новое видео NEW HORIZON



"Daimyo", новое видео группы NEW HORIZON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Conquerors, выходящего 14 июня на Frontiers Music Srl:



"Against The Odds"

"King Of Kings"

"Daimyo"

"Shadow Warrior"

"Apollo"

"Fallout War"

"Messenger Of The Stars"

"Before The Dawn"

"Edge Of Insanity"

"Alexander The Great (356-323 B.C)"







+0 -0



просмотров: 30