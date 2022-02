сегодня



Новое видео NEW HORIZON



"Event Horizon", новое видео группы NEW HORIZON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Gate Of The Gods, выходящего 11 марта на Frontiers Music Srl. В качестве гостей в записи принимали участие Robban Bäck (Mustasch), Sam Totman (DragonForce), Love Magnusson (Dynazty), Dave Dalone (H.E.A.T), Niko Vuorela (Temple Balls) и Laucha Figueroa.



Трек-лист:



"A New Horizon" (Intro)

"We Unite"

"Stronger Than Steel"

"Cry For Freedom"

"Call Of The Underground"

"Stardust"

"Event Horizon"

"The End Of All"

"Fearless"

"Gate Of The Gods"







