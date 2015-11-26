Новая песня HELLFROST AND FIRE

Новый проект HELLFROST AND FIRE, в состав которого входят David Ingram (ex-Benediction/Bolt Thrower/Hail Of Bullets/Just Before Dawn, Down Among The Dead Men, Echelon, Ursinne, Troikadon), Rick DeMusis (Gath), Travis Ruvo (Cropsy Maniac, Troikadon, Echelon) и Scott Fairfax (Memoriam, As The World Dies), представил одну песню из дебютного альбома, релиз которого запланирован на декабрь на Transcending Obscurity Records.
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