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Hellfrost and Fire

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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Новая песня HELLFROST AND FIRE



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Новый проект HELLFROST AND FIRE, в состав которого входят David Ingram (ex-Benediction/Bolt Thrower/Hail Of Bullets/Just Before Dawn, Down Among The Dead Men, Echelon, Ursinne, Troikadon), Rick DeMusis (Gath), Travis Ruvo (Cropsy Maniac, Troikadon, Echelon) и Scott Fairfax (Memoriam, As The World Dies), представил одну песню из дебютного альбома, релиз которого запланирован на декабрь на Transcending Obscurity Records.

BENEDICTION / Ex-BOLT THROWER Singer DAVE INGRAM Issues Update On HELLFROST AND FIRE Project; New Song Streaming



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