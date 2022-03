сегодня



Новый альбом HELLFROST AND FIRE доступен для прослушивания



Fire, Frost And Hell, новый альбом проекта HELLFROST AND FIRE, в состав которого входят David Ingram (ex-Benediction/Bolt Thrower/Hail Of Bullets/Just Before Dawn, Down Among The Dead Men, Echelon, Ursinne, Troikadon), Rick DeMusis (Gath), Travis Ruvo (Cropsy Maniac, Troikadon, Echelon) и Scott Fairfax (Memoriam, As The World Dies), доступен для прослушивания ниже.







