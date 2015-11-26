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Hellfrost and Fire

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Новая песня HELLFROST AND FIRE



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"Across The Bridge Of Tyrants", новая песня проекта HELLFROST AND FIRE, в состав которого входят David Ingram (ex-Benediction/Bolt Thrower/Hail Of Bullets/Just Before Dawn, Down Among The Dead Men, Echelon, Ursinne, Troikadon), Rick DeMusis (Gath), Travis Ruvo (Cropsy Maniac, Troikadon, Echelon) и Scott Fairfax (Memoriam, As The World Dies), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Fire, Frost And Hell", выход которого намечен на Transcending Obscurity Records.




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