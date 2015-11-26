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Новый альбом VANIR выйдет весной
VANIR выпустят новую работу, получившую название "Sagas", 11 марта на Mighty Music. За сведение отвечал Rune Stiassny (Iron Fire, ex-Saturnus).
Трек-лист:
01. Day Of Reckoning
02. Black Clad
03. See The Dragons Ride
04. Dødsfærd
05. Eindriði
06. Sessrúmnir
07. The Bounty Of Flesh And Bone
08. Æresstrid
09. Battle Of Middle-Earth
10. Andvari's Curse
11. Gods Of War
12. Visdomsmjøden
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