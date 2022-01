10 янв 2022



Новое видео VANIR



“Dødsfærd”, новое видео группы VANIR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sagas, выходящего 11 марта на Mighty Music. За сведение отвечал Rune Stiassny (Iron Fire, ex-Saturnus).



Трек-лист:



01. Day Of Reckoning

02. Black Clad

03. See The Dragons Ride

04. Dødsfærd

05. Eindriði

06. Sessrúmnir

07. The Bounty Of Flesh And Bone

08. Æresstrid

09. Battle Of Middle-Earth

10. Andvari's Curse

11. Gods Of War

12. Visdomsmjøden







