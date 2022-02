Видео с текстом от VANIR

сегодня



“Day Of Reckoning”, официальное видео с текстом от группы VANIR, доступно ниже. Эта песня взята из альбома Sagas, выходящего 11 марта на Mighty Music. За сведение отвечал Rune Stiassny (Iron Fire, ex-Saturnus).



Трек-лист:



01. Day Of Reckoning

02. Black Clad

03. See The Dragons Ride

04. Dødsfærd

05. Eindriði

06. Sessrúmnir

07. The Bounty Of Flesh And Bone

08. Æresstrid

09. Battle Of Middle-Earth

10. Andvari's Curse

11. Gods Of War

12. Visdomsmjøden







