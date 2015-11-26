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Новое видео DEGREED
"Into The Fire", новое видео группы DEGREED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Are You Ready", выходящего 11 февраля.
Трек-лист:
"Into The Fire"
"Higher"
"Feed The Lie"
"Radio"
"Are You Ready"
"Burning"
"Falling Down"
"Lost In Paradise"
"Turn Back"
"We Will Win"
"Desire"
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