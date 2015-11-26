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Degreed

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Новое видео DEGREED



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"Into The Fire", новое видео группы DEGREED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Are You Ready", выходящего 11 февраля.

Трек-лист:

"Into The Fire"
"Higher"
"Feed The Lie"
"Radio"
"Are You Ready"
"Burning"
"Falling Down"
"Lost In Paradise"
"Turn Back"
"We Will Win"
"Desire"

DEGREED To Release Are You Ready Album In February;



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