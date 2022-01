сегодня



Видео с текстом от DEGREED



"Falling Down", официальное видео с текстом группы DEGREED, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Are You Ready", выходящего 11 февраля.



Трек-лист:



"Into The Fire"

"Higher"

"Feed The Lie"

"Radio"

"Are You Ready"

"Burning"

"Falling Down"

"Lost In Paradise"

"Turn Back"

"We Will Win"

"Desire"







