Видео с текстом от DEGREED



"Ride Along", официальное видео с текстом от DEGREED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "PUBLIC ADDRESS", выход которого намечен на 07.07.2023.



Трек-лист:



1. Big Plans

2. Who Are You (To Say)

3. The Way Of The World

4. This Is Love

5. Ride Along

6. Free Again

7. Resist The Urge

8. Don't Be A Stranger

9. A Safe Place

10. No One

11. For You

12. Pressure







