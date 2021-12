сегодня



Альбом HEAVEN SHALL BURN выйдет на виниле



К 15-летию с момента выхода альбома "Deaf To Our Prayers" HEAVEN SHALL BURN решили выпустить виниловый вариант, который будет доступен с четвёртого марта в следующих вариантах:



-Black vinyl, unlimited

-White vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at EU onlineshop

-Transparent blue vinyl, limited to 500 copies worldwide, only available at CMDistro Wholesale EU & EU onlineshop

-Transparent green vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at EMP

-Orange vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at Nuclear Blast

-White-black haze vinyl, limited to 500 copies worldwide, only available at Impericon Bandshop

-Red vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at Impericon Bandshop

-Hot Pink vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at centurymedia.store US onlinehop







