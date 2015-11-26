Альбом HEAVEN SHALL BURN выйдет на виниле

К 15-летию с момента выхода альбома "Deaf To Our Prayers" HEAVEN SHALL BURN решили выпустить виниловый вариант, который будет доступен с четвёртого марта в следующих вариантах:
-Black vinyl, unlimited
-White vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at EU onlineshop
-Transparent blue vinyl, limited to 500 copies worldwide, only available at CMDistro Wholesale EU & EU onlineshop
-Transparent green vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at EMP
-Orange vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at Nuclear Blast
-White-black haze vinyl, limited to 500 copies worldwide, only available at Impericon Bandshop
-Red vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at Impericon Bandshop
-Hot Pink vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at centurymedia.store US onlinehop
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