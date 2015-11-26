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Heaven Shall Burn

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13 дек 2021 : 		 Альбом HEAVEN SHALL BURN выйдет на виниле

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления HEAVEN SHALL BURN

3 авг 2020 : 		 Видео с выступления HEAVEN SHALL BURN

29 май 2020 : 		 Обучающее видео от HEAVEN SHALL BURN

11 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления HEAVEN SHALL BURN

22 мар 2020 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

21 мар 2020 : 		 Рассказ об издании альбома HEAVEN SHALL BURN

9 мар 2020 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

7 фев 2020 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

28 янв 2020 : 		 Документальный фильм HEAVEN SHALL BURN в кинотеатрах

13 янв 2020 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

27 дек 2019 : 		 Новый альбом HEAVEN SHALL BURN выйдет весной

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления HEAVEN SHALL BURN

23 мар 2017 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

12 окт 2016 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

17 сен 2016 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

3 сен 2016 : 		 Новая песня HEAVEN SHALL BURN

20 июл 2016 : 		 Новая песня HEAVEN SHALL BURN

18 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома HEAVEN SHALL BURN

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления HEAVEN SHALL BURN

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления HEAVEN SHALL BURN

15 ноя 2015 : 		 HEAVEN SHALL BURN и NAPALM DEATH выпустят сплит

21 июл 2015 : 		 'Wall Of Death' на концерте HEAVEN SHALL BURN видео 360°

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления HEAVEN SHALL BURN

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления HEAVEN SHALL BURN

15 ноя 2013 : 		 Новая песня HEAVEN SHALL BURN
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Альбом HEAVEN SHALL BURN выйдет на виниле



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К 15-летию с момента выхода альбома "Deaf To Our Prayers" HEAVEN SHALL BURN решили выпустить виниловый вариант, который будет доступен с четвёртого марта в следующих вариантах:

-Black vinyl, unlimited
-White vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at EU onlineshop
-Transparent blue vinyl, limited to 500 copies worldwide, only available at CMDistro Wholesale EU & EU onlineshop
-Transparent green vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at EMP
-Orange vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at Nuclear Blast
-White-black haze vinyl, limited to 500 copies worldwide, only available at Impericon Bandshop
-Red vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at Impericon Bandshop
-Hot Pink vinyl, limited to 300 copies worldwide, only available at centurymedia.store US onlinehop

HEAVEN SHALL BURN Announce Vinyl Reissue Of Deaf To Our Prayers Album



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