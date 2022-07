сегодня



Профессиональное видео с выступления HEAVEN SHALL BURN



Профессиональное видео с выступления HEAVEN SHALL BURN, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Hunters Will Be Hunted"

"Black Tears"

"Übermacht"

"Voice Of The Voiceless"

"My Heart And The Ocean"

"Corium"

"Behind A Wall Of Silence"

"Awoken"

"Endzeit"







