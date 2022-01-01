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*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*DAVID ELLEFSON в DIETH 17
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 15
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Heaven Shall Burn

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17 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления HEAVEN SHALL BURN

13 дек 2021 : 		 Альбом HEAVEN SHALL BURN выйдет на виниле

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления HEAVEN SHALL BURN

3 авг 2020 : 		 Видео с выступления HEAVEN SHALL BURN

29 май 2020 : 		 Обучающее видео от HEAVEN SHALL BURN

11 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления HEAVEN SHALL BURN

22 мар 2020 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

21 мар 2020 : 		 Рассказ об издании альбома HEAVEN SHALL BURN

9 мар 2020 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

7 фев 2020 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

28 янв 2020 : 		 Документальный фильм HEAVEN SHALL BURN в кинотеатрах

13 янв 2020 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

27 дек 2019 : 		 Новый альбом HEAVEN SHALL BURN выйдет весной

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления HEAVEN SHALL BURN

23 мар 2017 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

12 окт 2016 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

17 сен 2016 : 		 Новое видео HEAVEN SHALL BURN

3 сен 2016 : 		 Новая песня HEAVEN SHALL BURN

20 июл 2016 : 		 Новая песня HEAVEN SHALL BURN

18 июл 2016 : 		 Трейлер нового альбома HEAVEN SHALL BURN

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления HEAVEN SHALL BURN

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления HEAVEN SHALL BURN

15 ноя 2015 : 		 HEAVEN SHALL BURN и NAPALM DEATH выпустят сплит

21 июл 2015 : 		 'Wall Of Death' на концерте HEAVEN SHALL BURN видео 360°

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления HEAVEN SHALL BURN

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления HEAVEN SHALL BURN
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Профессиональное видео с выступления HEAVEN SHALL BURN



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Профессиональное видео с выступления HEAVEN SHALL BURN, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest 2022, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Hunters Will Be Hunted"
"Black Tears"
"Übermacht"
"Voice Of The Voiceless"
"My Heart And The Ocean"
"Corium"
"Behind A Wall Of Silence"
"Awoken"
"Endzeit"

HEAVEN SHALL BURN Live At Hellfest 2022; Pro-Shot Video Of Full Set Streaming




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