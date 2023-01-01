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Новое видео HEAVEN SHALL BURN



HEAVEN SHALL BURN представили официальное видео на собственное прочтение композиции BLIND GUARDIAN "Valhalla" — релиз видео приурочен к десятилетию выхода альбома Veto. http://www.heavenshallburn.com







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