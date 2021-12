сегодня



Гитарист HIGH ON FIRE выпускает сольный альбом



"Alien Slut Mum", новое видео гитариста HIGH ON FIRE Matt'a Pike'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Pike Vs. The Automaton", выходящего 18 февраля на MNRK Heavy.



Трек-лист:



01. Abusive



02. Throat Cobra



03. Trapped In A Midcave



04. Epoxia



05. Land



06. Alien Slut Mum



07. Apollyon



08. Acid Test Zone



09. Latin American Geological Formation



10. Leaving The Wars Of Woe













просмотров: 110