6 мар 2024



Новое видео HIGH ON FIRE



Burning Down, новое студийное видео HIGH ON FIRE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Cometh The Storm" , релиз которого намечен на 19 апреля на MNRK Heavy:



01. Lambsbread

02. Burning Down

03. Trismegistus

04. Cometh The Storm

05. Karanlık Yol

06. Sol's Golden Curse

07. The Beating

08. Tough Guy

09. Lightning Beard

10. Hunting Shadows

11. Darker Fleece







+1 -0



просмотров: 160