HIGH ON FIRE завершили работу над альбомом



HIGH ON FIRE сообщили о завершили работу над новым альбомом. Кроме того, коллектив по случаю 25-летия творческой деятельности четвертого августа на MNRK Heavy перевыпустит пластинку "The Art Of Self Defense". Выход нового материала предварительно намечен на начало следующего года.







