THE LAST TEN SECONDS OF LIFE на Metal Blade Records



THE LAST TEN SECONDS OF LIFE сообщили о заключении контракта с лейблом Metal Blade Records.



«Мы очень рады сообщить, что подписали контракт с легендарным лейблом Metal Blade Records. Для нас большая честь оказаться в одном ряду с такими культовыми группами прошлого и настоящего. Выражаем благодарность Райану Уильямсу и остальным членам команды Metal Blade за предоставленную нам возможность заниматься музыкой».





