THE LAST TEN SECONDS OF LIFE на Metal Blade Records
THE LAST TEN SECONDS OF LIFE сообщили о заключении контракта с лейблом Metal Blade Records.
«Мы очень рады сообщить, что подписали контракт с легендарным лейблом Metal Blade Records. Для нас большая честь оказаться в одном ряду с такими культовыми группами прошлого и настоящего. Выражаем благодарность Райану Уильямсу и остальным членам команды Metal Blade за предоставленную нам возможность заниматься музыкой».
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