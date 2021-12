сегодня



Новый альбом ASGAARD выйдет в 2022



ASGAARD завершили работу над новым альбомом, получившим название “What if…”. Релиз материала запланирован на следующий год на Wormholedeath (цифра) и Szataniec (физическая версия).



Трек-лист:



1. Sisyphus

2. Creeping Miss Lunacy

3. Sny na jawie

4. Horizon upside down

5. What if…

6. Blind man's buff

7. W sercu nieswiata

8. Not ever again!

Bonus tracks:

9. Sny na jawie (radio cut)

10. W sercu nieświata (radio cut) http://asgaard.art.pl







