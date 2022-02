Видео с текстом от ASGAARD

сегодня



ASGAARD опубликовали официальное видео с текстом к композиции “Sny na jawie”, которая будет включена в новую работу “What if…”:



1. Sisyphus

2. Creeping Miss Lunacy

3. Sny na jawie

4. Horizon upside down

5. What if…

6. Blind man's buff

7. W sercu nieswiata

8. Not ever again!



Bonus tracks:

9. Sny na jawie (radio cut)

10. W sercu nieświata (radio cut) http://asgaard.art.pl







