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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новое видео ACCEPT 19
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 16
*ROGER WATERS ответил на обвинения в нацизме 15
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Asgaard

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|||| сегодня

Акустика от ASGAARD



zoom
ASGAARD опубликовали видео на акустическую версию композиции "What if..."




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