Обложка и трек-лист дебютного альбома CORPSEGRINDER



Проект CORPSEGRINDER, основанный вокалистом CANNIBAL CORPSE George "Corpsegrinder" Fisher, представил обложку и трек-лист дебютного альбома "Corpsegrinder". Сопродюсером выступали Nick Bellmore (DEE SNIDER, KINGDOM OF SORROW) и Jamey Jasta (HATEBREED), релиз намечен на 25 февраля на лейбле Perseverance Music Group. Erik Rutan (Cannibal Corpse, Hate Eternal) записал партии для композиции "Acid Vat", а в записи материала принимали участие Charlie Bellmore (Dee Snider, ex-Toxic Holocaust) на гитаре и басу и Nick Bellmore (Dee Snider, ex-Toxic Holocaust) на ударных. Альбом будет доступен на CD и кассете, а трек-лист выглядит следующим образом:



"Acid Vat" (feat. Erik Rutan)

"Bottom Dweller"

"On Wings Of Carnage"

"All Souls Get Torn"

"Death Is The Only Key"

"Crimson Proof"

"Devourer Of Souls"

"Defined By Your Demise"

"Master Of The Longest Night"

"Vaguely Human"







