сегодня



Новая песня CORPSEGRINDER



"On Wings Of Carnage", новая песня группы CORPSEGRINDER, основанный вокалистом CANNIBAL CORPSE George'ем "Corpsegrinder" Fisher'ом, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Corpsegrinder"., выход которого запланирован на 25 февраля. Сопродюсером выступали Nick Bellmore (DEE SNIDER, KINGDOM OF SORROW) и Jamey Jasta (HATEBREED), релиз намечен на 25 февраля на лейбле Perseverance Music Group. Erik Rutan (Cannibal Corpse, Hate Eternal) записал партии для композиции "Acid Vat", в записи материала также принимали участие Charlie Bellmore (Dee Snider, ex-Toxic Holocaust) на гитаре и басу и Nick Bellmore (Dee Snider, ex-Toxic Holocaust) на ударных. Альбом будет доступен на CD и кассете, а трек-лист выглядит следующим образом:



01. Acid Vat (feat. Erik Rutan)



02. Bottom Dweller



03. On Wings Of Carnage



04. All Souls Get Torn



05. Death Is The Only Key



06. Crimson Proof



07. Devourer Of Souls



08. Defined By Your Demise



09. Master Of The Longest Night



10. Vaguely Human

























+0 -0



просмотров: 99