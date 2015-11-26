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Corpsegrinder

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Новая песня CORPSEGRINDER



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"On Wings Of Carnage", новая песня группы CORPSEGRINDER, основанный вокалистом CANNIBAL CORPSE George'ем "Corpsegrinder" Fisher'ом, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Corpsegrinder"., выход которого запланирован на 25 февраля. Сопродюсером выступали Nick Bellmore (DEE SNIDER, KINGDOM OF SORROW) и Jamey Jasta (HATEBREED), релиз намечен на 25 февраля на лейбле Perseverance Music Group. Erik Rutan (Cannibal Corpse, Hate Eternal) записал партии для композиции "Acid Vat", в записи материала также принимали участие Charlie Bellmore (Dee Snider, ex-Toxic Holocaust) на гитаре и басу и Nick Bellmore (Dee Snider, ex-Toxic Holocaust) на ударных. Альбом будет доступен на CD и кассете, а трек-лист выглядит следующим образом:

01. Acid Vat (feat. Erik Rutan)

02. Bottom Dweller

03. On Wings Of Carnage

04. All Souls Get Torn

05. Death Is The Only Key

06. Crimson Proof

07. Devourer Of Souls

08. Defined By Your Demise

09. Master Of The Longest Night

10. Vaguely Human

CANNIBAL CORPSE's GEORGE 'CORPSEGRINDER' FISHER Shares New Solo Song 'On Wings Of Carnage'











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