Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 24
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 9
*GENE SIMMONS похвалил TOMMY THAYER'a и ERIC'a SINGER'a за пр... 9
*Новое видео EVIL INVADERS 9
*JOHN 5 — о поступке Уилла Смита 9
*MIKE MCCREADY и JOSH HOMME на новом альбоме OZZY OSBOURNE 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 24
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
[= ||| все новости группы



*

Corpsegrinder

*
| - |

|||| сегодня

CORPSEGRINDER думает о новой пластинке



zoom
Идея создания альбома "Corpsegrinder", возможно, принадлежит Jamey Jasta'е, но был ли это шанс для Fisher'а поработать творчески? Известно, что на протяжении десятилетий основными авторами песен и текстов в Cannibal Corpse были Paul Mazurkiewicz [ударные] и Alex Webster [бас], так что предоставился ли в этом случае Fisher'у шанс донести до слушателя свои собственные истории или попробовать свои силы в магии риффов?

«О, нет, Jamey написал тексты, а Jamey и Charlie Belmore написали музыку. Наверное, ни для кого не секрет, что я вообще не считаю себя автором текстов. Я написал несколько песен, написал песню в "Monstrosity", написал текст для песни в "Paths Of Possession", я вносил свой вклад время от времени, и я написал несколько вещей, особенно на раннем этапе в Cannibal Corpse. Но я сажусь и пытаюсь написать какую-нибудь хрень, если меня что-то бесит, или я хочу написать о Warcraft или ещё о чём-то, я сажусь и пишу, и я просто ненавижу это дело. Я бросаю это занятие... Я всегда рассматриваю свой голос как ещё один из инструментов — я бы никогда не сказал, что я композитор.

Я всегда думал о том, чтобы написать какую-нибудь музыку, но я не играю на гитаре. У каждого есть риффы в голове, но я никогда не думал о том, чтобы записать альбом, где я всё сочинил. Но знаете что, я никогда не буду говорить "никогда", эта возможность существует где-то в будущем. Если бы я завтра написал Jamey и сказал: "Эй, у меня есть 10 песен, я готов к работе", мы бы всё решили — потому что мы точно собираемся записать ещё одну пластинку — по крайней мере, ещё одну. Но для этого альбома Jamey подготовил кучу песен, и они были потрясающими, так что я сказал: "Давайте, мать вашу, сделаем это". Чувак, если бы я написал свои собственные песни, мне хочется думать, что они звучали бы примерно так!»

CANNIBAL CORPSE Frontman GEORGE




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )
5 апр 2022, 11:29
Довольно трезво мыслит: можешь не писать - не пиши


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 232

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом