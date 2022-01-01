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CORPSEGRINDER думает о новой пластинке



Идея создания альбома "Corpsegrinder", возможно, принадлежит Jamey Jasta'е, но был ли это шанс для Fisher'а поработать творчески? Известно, что на протяжении десятилетий основными авторами песен и текстов в Cannibal Corpse были Paul Mazurkiewicz [ударные] и Alex Webster [бас], так что предоставился ли в этом случае Fisher'у шанс донести до слушателя свои собственные истории или попробовать свои силы в магии риффов?



«О, нет, Jamey написал тексты, а Jamey и Charlie Belmore написали музыку. Наверное, ни для кого не секрет, что я вообще не считаю себя автором текстов. Я написал несколько песен, написал песню в "Monstrosity", написал текст для песни в "Paths Of Possession", я вносил свой вклад время от времени, и я написал несколько вещей, особенно на раннем этапе в Cannibal Corpse. Но я сажусь и пытаюсь написать какую-нибудь хрень, если меня что-то бесит, или я хочу написать о Warcraft или ещё о чём-то, я сажусь и пишу, и я просто ненавижу это дело. Я бросаю это занятие... Я всегда рассматриваю свой голос как ещё один из инструментов — я бы никогда не сказал, что я композитор.



Я всегда думал о том, чтобы написать какую-нибудь музыку, но я не играю на гитаре. У каждого есть риффы в голове, но я никогда не думал о том, чтобы записать альбом, где я всё сочинил. Но знаете что, я никогда не буду говорить "никогда", эта возможность существует где-то в будущем. Если бы я завтра написал Jamey и сказал: "Эй, у меня есть 10 песен, я готов к работе", мы бы всё решили — потому что мы точно собираемся записать ещё одну пластинку — по крайней мере, ещё одну. Но для этого альбома Jamey подготовил кучу песен, и они были потрясающими, так что я сказал: "Давайте, мать вашу, сделаем это". Чувак, если бы я написал свои собственные песни, мне хочется думать, что они звучали бы примерно так!»







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