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Ironmaster

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Видео с текстом от IRONMASTER



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Группа IRONMASTER, в состав которой входят члены Scar Symmetry и Dark Funeral, опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Unbreathing", которая будет включена в дебютную работу "Thy Ancient Fire", релиз которой намечен на 11 февраля на Mojoholic Records.

Трек-лист:

"The Unbreathing" 
"Thy Ancient Fire" 
"Abusing The Exorable" 
"Abysmal Tides" 
"Defying My Own Presence" 
"Eternal Riot 3"
"Gallery Of Existence" 
"Demonic Sovereignty" 
"Throne Of Ashen Bones" 
"The Fall Of Aeons"

IRONMASTER Debuts "The Unbreathing" Lyric Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Mistis


28 дек 2021, 15:09		годно


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