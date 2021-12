сегодня



Видео с текстом от IRONMASTER



Группа IRONMASTER, в состав которой входят члены Scar Symmetry и Dark Funeral, опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Unbreathing", которая будет включена в дебютную работу "Thy Ancient Fire", релиз которой намечен на 11 февраля на Mojoholic Records.



Трек-лист:



"The Unbreathing"

"Thy Ancient Fire"

"Abusing The Exorable"

"Abysmal Tides"

"Defying My Own Presence"

"Eternal Riot 3"

"Gallery Of Existence"

"Demonic Sovereignty"

"Throne Of Ashen Bones"

"The Fall Of Aeons"







