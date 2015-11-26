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Ironmaster

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Видео с текстом от IRONMASTER



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Группа IRONMASTER, в состав которой входят члены Scar Symmetry и Dark Funeral, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Abusing The Exorable", которая будет включена в дебютную работу "Thy Ancient Fire", её релиз намечен на 11 февраля на Mojoholic Records.

Трек-лист:

"The Unbreathing"
"Thy Ancient Fire"
"Abusing The Exorable"
"Abysmal Tides"
"Defying My Own Presence"
"Eternal Riot 3"
"Gallery Of Existence"
"Demonic Sovereignty"
"Throne Of Ashen Bones"
"The Fall Of Aeons"




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