сегодня



Новая песня IRONMASTER



Группа IRONMASTER, в состав которой входят члены Scar Symmetry и Dark Funeral, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Dismantling Eternit". Этот трек взят из нового альбома “Weapons Of Spiritual Carnage”, выход которого намечен на 28 апреля на Black Lion Records.



Трек-лист:



Solemn Pestilence

Ocean Of Searing Hatred

Weapons Of Spiritual Carnage

Infinite Virulent

Monolithic Suppressor Engaged

Cast Into The Hollow

Implications Of Sacral Time

Lies Of Apathy

Bringer Of Deception

Dismantling Eternit







