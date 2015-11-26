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Umbilicus

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|||| 3 янв 2022

Барабанщик CANNIBAL CORPSE запустил UMBILICUS



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Paul Mazurkiewicz (CANNIBAL CORPSE) сообщил о создании группы UMBILICUS, в рамках которой присоединившиеся к нему Taylor Nordberg (INHUMAN CONDITION, THE ABSENCE, FORE), Vernon Blake (ANARCHUS) и Brian Stephenson (FORE, OLD JAMES) будут исполнять рок-н-ролл 60-х, 70-х и начала 90-х. У группы уже есть десять композиций, которые будут выпущены в этом году.

CANNIBAL CORPSE Drummer Launches 'Pure Hard Rock' Band UMBILICUS





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