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Umbilicus

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3 янв 2022 : Барабанщик CANNIBAL CORPSE запустил UMBILICUS



3 янв 2022



Барабанщик CANNIBAL CORPSE запустил UMBILICUS



Paul Mazurkiewicz (CANNIBAL CORPSE) сообщил о создании группы UMBILICUS, в рамках которой присоединившиеся к нему Taylor Nordberg (INHUMAN CONDITION, THE ABSENCE, FORE), Vernon Blake (ANARCHUS) и Brian Stephenson (FORE, OLD JAMES) будут исполнять рок-н-ролл 60-х, 70-х и начала 90-х. У группы уже есть десять композиций, которые будут выпущены в этом году.







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