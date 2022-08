сегодня



Новое видео UMBILICUS



"Gates Of Neptune", новое видео группы UMBILICUS, в состав которой входят Paul Mazurkiewicz (CANNIBAL CORPSE), Taylor Nordberg (INHUMAN CONDITION, THE ABSENCE, FORE), Vernon Blake (ANARCHUS) и Brian Stephenson (FORE, OLD JAMES), доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Path Of 1000 Suns", выход которого запланирован на 30 сентября на Blood Blast Distribution.



Трек-лист:



1. Hello Future

2. Umbilicus

3. Gates Of Neptune

4. I, Human

5. Stump Sponge

6. My Own Tide

7. Life On The Sun

8. The Call

9. Traveler

10. Gathering At The Kuiper Belt







