27 май 2022



Новая песня UMBILICUS



"Hello Future", новая песня группы UMBILICUS, в состав которой входят Paul Mazurkiewicz (CANNIBAL CORPSE), Taylor Nordberg (INHUMAN CONDITION, THE ABSENCE, FORE), Vernon Blake (ANARCHUS) и Brian Stephenson (FORE, OLD JAMES), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Path Of 1000 Suns", выход которого запланирован на этот год на Blood Blast Distribution.







