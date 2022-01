все новости группы







Darkness Everywhere

?

-

-





4 янв 2022 : Новая песня DARKNESS EVERYWHERE



4 янв 2022



Новая песня DARKNESS EVERYWHERE



"Reign Of Chaos", новая песня группы DARKNESS EVERYWHERE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР The Seventh Circle, выход которого запланирован на 25 февраля:



"Apocalyptic Nightmares"

"Darkness Everywhere"

"The Grand Impact"

"Lost Dimensions"

"Reign Of Chaos"

"Survival Of The Sun"

"The Seventh Circle"







+0 -1



просмотров: 160