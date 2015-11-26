Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*

DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 170

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 135
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 41
*Новое видео DEXCORE 25
[= ||| все новости группы



*

Darkness Everywhere

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| 4 янв 2022

Новая песня DARKNESS EVERYWHERE



*
zoom
*
* *
"Reign Of Chaos", новая песня группы DARKNESS EVERYWHERE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР The Seventh Circle, выход которого запланирован на 25 февраля:

"Apocalyptic Nightmares"
"Darkness Everywhere"
"The Grand Impact"
"Lost Dimensions"
"Reign Of Chaos"
"Survival Of The Sun"
"The Seventh Circle"

DARKNESS EVERYWHERE Featuring Members Of LIGHT THIS CITY, CREPUSCLE To Release Debut EP; "Reign Of Chaos" Track Streaming



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 160

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом