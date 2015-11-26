Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист SLAYER прикупил квартиру 27
*Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить ... 24
*METALLICA помогла уличному музыканту 21
*Умер Мит Лоуф 19
*TESTAMENT расстались с ударником 18
[= ||| все новости группы



*

Darkness Everywhere

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео DARKNESS EVERYWHERE



*
zoom
*
* *
“The Grand Impact”, новое видео группы DARKNESS EVERYWHERE при участии вокалиста DARKEST HOUR John'a Henry, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР The Seventh Circle, выход которого запланирован на 25 февраля:

"Apocalyptic Nightmares"
"Darkness Everywhere"
"The Grand Impact"
"Lost Dimensions"
"Reign Of Chaos"
"Survival Of The Sun"
"The Seventh Circle"

DARKNESS EVERYWHERE Debut Visualizer For "The Grand Impact" Feat. DARKEST HOURвЂ™s John Henry



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 63

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом