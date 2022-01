сегодня



Новое видео DARKNESS EVERYWHERE



“The Grand Impact”, новое видео группы DARKNESS EVERYWHERE при участии вокалиста DARKEST HOUR John'a Henry, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР The Seventh Circle, выход которого запланирован на 25 февраля:



"Apocalyptic Nightmares"

"Darkness Everywhere"

"The Grand Impact"

"Lost Dimensions"

"Reign Of Chaos"

"Survival Of The Sun"

"The Seventh Circle"







