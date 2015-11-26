Новое видео DARKNESS EVERYWHERE

“The Grand Impact”, новое видео группы DARKNESS EVERYWHERE при участии вокалиста DARKEST HOUR John'a Henry, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР The Seventh Circle, выход которого запланирован на 25 февраля:
"Apocalyptic Nightmares"
"Darkness Everywhere"
"The Grand Impact"
"Lost Dimensions"
"Reign Of Chaos"
"Survival Of The Sun"
"The Seventh Circle"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).