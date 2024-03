сегодня



Новая песня DARKNESS EVERYWHERE



"Retaliation", новая песня группы DARKNESS EVERYWHERE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома To Conquer Eternal Damnation, выход которого запланирован на десятое мая на Creator-Destructor Records:



“Retaliation”

“The Architect Of Misery”

“To Conquer Eternal Damnation”

“Cosmic Misfortune”

“A Dreaded Eclipse”

“Starving Eyes”

“The Final Descent”

“Into The Unknown”

“In Blood They Will Drown”

“The Tragedy Of Infinite Loss”







