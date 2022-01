все новости группы







19 янв 2022 : Новое видео VEIN.FM



Новое видео VEIN.FM



"The Killing Womb", новое видео VEIN.FM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "This World Is Going To Ruin You", выход которого намечен на четвертое марта.







