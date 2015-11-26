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Vein.Fm

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Новая песня VEIN.FM



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"Fear in Non Fiction" feat. Geoff Rickly из THURSDAY, новая песня VEIN.FM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "This World Is Going To Ruin You", выход которого намечен на четвертое марта на Nuclear Blast Records по эксклюзивной лицензии Closed Casket Activities.

Трек-лист:

“Welcome Home”
“The Killing Womb“
“Versus Wyoming”
“Fear in Non Fiction”
“Lights Out”
“Wherever You Are”
“Magazine Beach”
“Inside Design”
“Hellnight”
“Orgy in The Morgue”
“Wavery”
“Funeral Sound”




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