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"Wavery", новое видео VEIN.FM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "This World Is Going To Ruin You", выход которого намечен на четвёртое марта.

Трек-лист:

“Welcome Home”
“The Killing Womb“
“Versus Wyoming”
“Fear in Non Fiction“
“Lights Out”
“Wherever You Are”
“Magazine Beach”
“Inside Design”
“Hellnight”
“Orgy in The Morgue”
“Wavery“
“Funeral Sound”




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