Новое видео VEIN.FM



"Wavery", новое видео VEIN.FM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "This World Is Going To Ruin You", выход которого намечен на четвёртое марта.



Трек-лист:



“Welcome Home”

“The Killing Womb“

“Versus Wyoming”

“Fear in Non Fiction“

“Lights Out”

“Wherever You Are”

“Magazine Beach”

“Inside Design”

“Hellnight”

“Orgy in The Morgue”

“Wavery“

“Funeral Sound”







