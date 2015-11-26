Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневн... 35
*Новая песня SCORPIONS 30
*Гитарист SLAYER прикупил квартиру 25
*Drum-cam от MUDVAYNE 20
*Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить ... 19
[= ||| все новости группы



*

Blazemth

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня BLAZEMTH



*
zoom
*
* *
"Visions of my Dark Soul", новая песня BLAZEMTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома The Return Of Lucifer, выход которого на кассете, CD и в цифровом варианте намечен на 15 марта на Xtreem Music.

Трек-лист:

01. Magik Invocation
02. The Return Of Lucifer
03. Inferno
04. War
05. Hecate
06. Visions Of My Dark Soul
07. In Fight I Die
08. A Passage Of Unlight
09. The Grummer
10. Outro




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 78

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом