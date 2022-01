сегодня



Новая песня BLAZEMTH



"Visions of my Dark Soul", новая песня BLAZEMTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома The Return Of Lucifer, выход которого на кассете, CD и в цифровом варианте намечен на 15 марта на Xtreem Music.



Трек-лист:



01. Magik Invocation

02. The Return Of Lucifer

03. Inferno

04. War

05. Hecate

06. Visions Of My Dark Soul

07. In Fight I Die

08. A Passage Of Unlight

09. The Grummer

10. Outro







